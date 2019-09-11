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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonları - AYDIN

Uyuşturucu operasyonları - AYDIN

- Şüphelinin adliye çıkışından görüntü Aydın 'da uyuşturucu operasyonları - Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıAYDIN (AA) - Aydın 'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Ekipler, takibe aldıkları 09 ABG 58 plakalı kiralık otomobili, Zeybek Mahallesi'nde durdurdu.Yapılan aramada, 1 kilo 780 gram skunk ve bir hassas terazi ele geçirildi. Otomobildeki İ.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.Öte yandan Kuşadası ilçesinde şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Bild Kiralık Otomobil Harekete Geç 

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