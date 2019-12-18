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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonları: 7 kişi tutuklandı - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonları: 7 kişi tutuklandı - İSTANBUL

- Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi - Operasyonlardan görüntüler İstanbul 'da uyuşturucu operasyonları: 7 kişi tutuklandı - 4 operasyonda, 95 kilo 400 gram eroin, 77 kilo 500 gram metamfetamin, 100 bin ecstasy hap, 26 kilogram Afyon sakızı ve 840 gram kokain ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da son bir haftada düzenlenen 4 operasyonda, 95 kilo 400 gram eroin, 77 kilo 500 gram metamfetamin, 100 bin ecstacy hap, 26 kilogram Afyon sakızı ve 840 gram kokain ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Küçükçekmece, Avcılar, Fatih, Kartal ve Beylikdüzü'nde, son bir haftada düzenlenen 4 operasyonda, 3'ü yabancı 7 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.Ayrıca, 16 Aralık'ta 11 ilçede 115 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan şüpheli sayısının 110'a yükseldiği, aramalarda 1 kilo 646 gram esrar, 45 gram kokain, 5 bin 795 gram bonzai ve 4 bin 600 ecstasy hap ele geçirildiği bildirildi.

Amfetamin Uyuşturucu Yurt Dışı Metamfetamin Uluslararası 

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