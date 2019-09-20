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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyon - BURSA

Uyuşturucu operasyon - BURSA

- Ele geçirilen malzemelerin sergisi Bursa 'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda bir zanlı gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa 'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 70 gram kubar esrar, 300 gram toz esrar, 200 gram kenevir tohumu, 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu satışı yapan kişilerin tespitine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi'nde ikamet eden N.G'nin, paketler halinde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.N.G'nin ikametinde yapılan aramada 1 kilo 70 gram kubar esrar, 300 gram toz esrar, 200 gram kenevir tohumu, 20 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 öğütücü, ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait 25 fişek, kuru sıkı tabanca ve buna ait 5 fişek, 100 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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