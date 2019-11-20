Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü

Uyuşturucu Akalan Emniyet Müdürlüğü Kalamış Avcılık 

-Muammer Ovaç’ın emniyetten çıkışı
-Muammer Ovaç’ın polis otosuna bindirilmesi
-Polis aracının emniyet önünden ayrılması
-Kdz. Ereğli ilçe emniyet müdürlüğünden genel görüntü
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 990 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 59 yaşındaki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir süredir takip ettikleri 59 yaşındaki M.Ö.’ye yönelik ortaklaşa operasyon gerçekleştirdi. Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen operasyonda M.Ö.’nün kullandığı 67 LG 496 plakalı otomobilde yapılan aramada 990 adet ‘Ecstacy’ adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi. M.Ö. Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.Ö. adliyeye sevk edildi. Cezaevinden çıktı yine uyuşturucuyla yakalandı Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 11 Aralık 2014 tarihinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlemiş ve bu operasyonda M.Ö.’yü davulun içerisine zula ettiği uyuşturucu ile birlikte yakalamıştı. Aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen M.Ö. bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest kalmıştı. Kendisine seyyar satıcı görünümü veren M.Ö. bu gün tekrar çok miktarda uyuşturucu ile yakalandı. Zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı