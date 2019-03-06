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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu haplarla suçüstü yakalandı

Uyuşturucu haplarla suçüstü yakalandı

Uyuşturucu satıcısı adliyeye çıkartılırken görüntü

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik Harekete Geç 


- İstanbul'dan satmak için Kırıkkale’ye uyuşturucu hap getirdiği iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu 100 adet extacy uyuşturucu hapı satarken suçüstü yakalandı. Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, üniversite bölgesi olan Yenişehir’de extacy uyuşturucu hap satılacağı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisi takibe aldığı M.K.’yı extacy uyuşturucu hap satarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.K.’nin üzerinden 100 adet extacy uyuşturucu hapı ele geçirildi. Narkotik Şubeye getirilen M.K., buradaki işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Zanlı, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HA-SLH-
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