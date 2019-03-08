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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
'Uyuşturucu etkili hapları' bağımlılara sattıkları iddiası - ADANA

'Uyuşturucu etkili hapları' bağımlılara sattıkları iddiası - ADANA

"Uyuşturucu etkili hapları" bağımlılara sattıkları iddiası - ADANA - Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - Ele geçirilen uyuşturucu etkili haplardan görüntülerUyuşturucu etkili hapları" bağımlılara sattıkları iddiası - Adana 'da kırmızı ve yeşil reçeteli hapları bağımlılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden aralarında eczacı kalfasının da bulunduğu 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu etkili hapları bağımlılara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu hap bulunduğunu belirledi.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu etkili kırmızı ve yeşil reçeteli 2 bin 800 hap ele geçirdi.Hapları temin ettiği ileri sürülen eczacı kalfası Hicran A. (25) ile bunların bağımlılara satışını yaptığı iddia edilen Mustafa D, Yunus Ç, Şahin B. ve Veysi A. gözaltına alındı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Zanlılardan Hicran A, Mustafa D. ve Yunus Ç. tutuklandı, Şahin B. ve Veysi A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Aracı Polis Adli Kontrol Uyuşturucu Irak 

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