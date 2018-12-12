Uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsünde ‘F. Gülen’ ibareli kol saati ele geçirildi

-Otomobilde arama yapılması



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalarda içinden uyuşturucu çıkan otomobilin sürücüsünde ‘F. Gülen’ ibareli kol saati ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda sürücülüğünü İ.D.’nin yaptığı otomobilin durdurulduğu belirtildi. Otomobilde yapılan aramada 960 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüphelinin üst aramasında ise ‘F. Gülen’ ibareli kol saati bulundu. Hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçlarından adli işlem yapılan İ.D. isimli şüpheli tutuklandı.

