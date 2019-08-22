Uyuşturucu anlaşmazlığı kanlı bitti



- Bursa'da uyuşturucu yüzünden yıllardır husumetli oldukları iddia edilen adamın evini basan 3 kişi, evi dağıtıp adamı da bıçakladı. Osmangazi SÖS ekipleri hem ev basan saldırganları hem de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen yaralıyı gözaltına aldı. Olay Osmangazi ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi Çukurca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (25), B.C. (17) ve K.E. (23) isimli 3 kişi daha önce aralarında uyuşturucu ticareti yüzünden husumet bulunan Y.E'nin (30) evini bastı. Eve giren B.C. ve A.E. ile evde bulunan Y.E. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında B.C. yanında taşıdığı bıçakla Y.E'yi sırtından bıçakladı. A.E. ve B.C. olay yerinden kaçarken kanlar içinde yere yığılan Y.E. ise annesi tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yapılan ihbarın ardından Y.E'nin evine giden İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri yaralının evinde yaptıkları aramalarda 550 gram bonzai maddesi buldu. Osmangazi SÖS ekipleri konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarda evi basan şüphelileri tespit ederek, şahısların yıllar önceye dayanan uyuşturucu ticareti yüzünden husumetli olduklarını öğrendi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler kısa sürede şahısların ev adreslerini bularak evlerine baskın düzenledi.

Yaralıyla aynı mahallede kaldıkları öğrenilen 3 şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürülürken evinde uyuşturucu bulunan yaralı Y.E. ise yattığı hastanede polis gözetiminde tutulmaya başlandı. Sağlık durumu düzeldikten sonra uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınacak olan Y.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

