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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Uygur Türkleri Çin'i protesto etti - BRÜKSEL

Uygur Türkleri Çin'i protesto etti - BRÜKSEL

- Protestodan detaylarUygur Türkleri Brüksel 'de Çin'i protesto etti - AP binası önünde toplanan yaklaşık 100 kişi Pekin yönetiminin Uygurlara yönelik baskılarını protesto ettiBRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel 'de toplanan yüzlerce Uygur Türkü Çin'i protesto etti.Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Avrupa Parlamentosu (AP) önünde bir araya geldi.Uygur İnsan Hakları Projesinin organize ettiği gösteriye, Türk ve Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Çin karşıtı sloganların atıldığı gösteride protestocular, "Çin soykırımını durdur", "Uygurları kurtarın" pankartları açtı.Gösteri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık iki saat sürdü.İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) yayımladığı raporda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın "siyasi eğitim merkezleri" olarak tanımlanan gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yer verilmişti.Avrupa Birliği (AB), Çin ile İnsan Hakları Diyaloğu toplantısında ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "siyasi eğitim merkezleri"nin endişe kaynağı olduğunu vurgulamıştı.

Sivil Toplum Kuruluşu Politika Soykırım Toplantı Sivil Toplum 

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