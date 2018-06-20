Uygulama merkezi, engellileri hayata kazandıracak

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Röp

-Bingöl Engelliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Tüz röp

-Genel detaylar



( BİNGÖL -ÖZEL)- Bingöl'de ‘Gelin Engelleri Birlikte Aşalım’ sloganı ile açılan uygulama merkezindeki kurslara katılan engelliler hem sosyalleşecek, hem de meslek öğrenip iş sahibi olma fırsatı yakalayacak BİNGÖL



- Bingöl'de ‘Gelin Engelleri Birlikte Aşalım’ sloganı ile açılan uygulama merkezindeki kurslara katılan engelliler hem sosyalleşecek, hem de meslek öğrenip iş sahibi olma fırsatı yakalayacak. Bingöl Belediyesi ile Bingöl Engelliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ve Sosyal Destek Projesi (SODES) kapsamında finanse edilen ‘Gelin Engelleri Birlikte Aşalım’ Uygulama Merkezi eğitimlere başladı.

Yenişehir Mahallesi’ndeki uygulama merkezinde engelliler, bilgisayar kursundan, dikiş nakış kursuna katılarak iş öğrenirken, çeşitli spor ve kitap okuma etkinlikleriyle de sosyal hayata katılıyor. Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile birlikte merkezi ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 16 yılda engelliler için kapsamlı kanunlar çıkarıldığını söyledi.



AK Parti'nin engelliler ile ilgili dönüşümler yapan bir parti olduğuna dikkat çeken Yılmaz;" İlk defa kapsamlı bir şekilde kanunlar çıkarıldı, AK Parti döneminde. Engellilerimizin eğitimi başta olmak üzere, toplumsal hayata katılımı, ekonomik hayata katılımı konusunda çok kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Taşımadan, mali imkanlar sağlanması, bakım şartlarının kolaylaştırılması yine engellilerimize yardımcı olacak araçların temini. Bütün bunlar AK Parti döneminde muazzam bir gelişme sergiledi”dedi.

“Yeni kavramıyla aslında kıraathane” Uygulama merkezinin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Millet Kıraathanesi’ projesini andırdığının altını çizen Yılmaz, “Yeni kavramıyla aslında kıraathane burası. Küçük bir kıraathane. Burada çocuklarımıza, gençlerimize bir takım ikramlar olacak, hem de kitap okuma imkanı bulmuş olacaklar. Sadece bireysel olarak kitap okuma değil kıraathanelerde, okunan konuları müzakere imkanı da olacak. Gençlerimiz, arkadaşlarıyla birlikte oturup müzakere, tartışma imkanı bulmuş olacak artık” şeklinde konuştu.

"İstihdam edilme fırsatı yakalayacaklar" Bingöl Engelliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Tüz ise, “Sodes projesi kapsamında özellikle bayanlara yönelik giyim kursu da açtık. Bu kursun bünyesinde 20 kişi bulunacak. Bu kursiyerlerimiz buradaki kurslarını tamamladıktan sonra, bir sertifika verilecek ve sertifikasını alan kursiyerlerimiz, ilimizde açılan Tekstil Kent’te istihdam edilme fırsatı yakalayacak. Bu engelli ve dezavantaj grupları için bir fırsattır. Her kesimin aslında buradan faydalanmasını istiyoruz. Yine başta engelliler olmak üzere bilgisayar kurslarımız olacak, buradan da sertifika alan engellilerimiz veya diğer vatandaşlarımız ister özelde isterse devletin sağlamış olduğu imkanlar dahilinde istihdam edilecek”diye bilgi verdi.

