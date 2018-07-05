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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uyanıklığı 14 bin 500 liraya patladı

Uyanıklığı 14 bin 500 liraya patladı

Yakalanan araçtan görüntüler

Polis Para Cezası Akalan Trafik Polisi 

-Çamurla kapatılan plakalardan detaylar

( SİVAS -ÖZEL-HD)- Sivas’ta kamyonetinin plakalarını çamurla kapatıp Karayolları Denetleme İstasyonu'ndan kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsü, polisten kaçamayınca 14 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı SİVAS

- Sivas’ta kamyonetinin plakalarını çamurla kapatıp Karayolları Denetleme İstasyonu'ndan kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsü, polisten kaçamayınca 14 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Edinilen bilgiye göre olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Adana’dan yüklediği kavunları Sivas’a getiren A.T idaresindeki kamyonet Kayseri-Sivas yolu üzerinde Karayolları Denetleme İstasyonu'nda bulunan otomatik plaka okuma ve kantar sistemlerinden kaçmak için plakalarını çamurla kapattı. İhbar üzerine trafik polisi ekipleri kamyoneti otogar kavşakta durdurdu. Daha sonra kamyonet Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Karayolları Denetleme İstasyonu'na götürülerek kantardan geçirildi. Kamyonetin taşıyacağı yük 7 bin 500 kilogram olması gerekirken kantarda yapılan ölçümde yükün yaklaşık 10 ton olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonrası kamyonet sahibine ve sürücüsüne Karayolları ekiplerince yaklaşık 11 bin lira ceza kesilirken, trafik yönünden ise yaklaşık 3 bin 500 lira para cezası kesildi. Toplamda ise 14 bin 500 lira para cezası kesildi. Daha sonra kamyonette bulunan kavunlar başka bir araca aktarılarak götürüldü.
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