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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Üşüyen yılan bir evin klimasına girdi

Üşüyen yılan bir evin klimasına girdi

yılanın yakalanma anı

İçmeler Akalan Engerek Harekete Geç Irak 

-Fotoğraflar

( MUĞLA )- İkamette yaşayanları korkutan yılan itfaiye tarafından klimanın içinden alınarak doğaya bırakıldı MUĞLA

- Marmaris’te bir evde bulunan klimaya yılan girdi. Evde yaşayanlara korku dolu anlar yaşatan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Marmaris’in İçmeler Mahallesi 228’inci sokakta bulunan bir evin klimasına yılan girdiği ihbarını alan Muğla Büyükşehir İtfaiyesi’ne bağlı ekipler harekete geçti. İtfaiye erleri, klimanın bazı bölümlerini sökerek yılanı çıkarmaya çalıştı. Yılan yakalamak için kullanılan özel aparatı kullanan itfaiye erleri, yılana hiçbir zarar vermeden yakaladı. Yakalanan engerek türü yılan doğaya bırakıldı. Yılanın havaların soğumasından dolayı klimanın içine girdiği tahmin ediliyor. Yılanın yakalanmasıyla rahat bir nefes alan ev sakinleri, itfaiye erlerine teşekkür etti.
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