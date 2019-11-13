Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Usulsüz avlanılan hayvanların etleri imha edildi İzle

Usulsüz avlanılan hayvanların etleri imha edildi İzle

- Avlak alanı ve yaban keçileri

Kınalı Kaçak Kaçak Avcı Yaban Keçisi Hayvan 

-- Yasak avlanan etlerin imhası
-- Fotoğraflar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da kaçak avcıların usulsüz avladıkları av hayvanlarının etleri imha edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Erzincan il genelinde yapılan koruma ve kontrol faaliyetlerinde usulsüz avlanan 1 yaban keçisi, 1 yabani tavşan ve 19 kınalı keklik imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Veteriner hekim tarafından usulsüz avlanılan av hayvanlarının gıda olarak tüketilmesinin insan ve hayvan sağlığı açısından sakıncalı olduğunu belirten raporuna istinaden usulsüz avlanılan av hayvanları imha edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı