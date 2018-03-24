-Sabahat Adalar röp.

-Pelin Sezer röp.

-Yaşar Ayvacı röp.

-Eşi ve oğlu ve kızından görüntü

-Cenaze namazının kılınması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Ercüment Balakoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz sene kanser teşhisi konulan usta oyuncu Ercüment Balakoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, sosyal medyadan duyurduğu ölüm haberinin ardından Balakoğlu için bugün ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşi Mukadder Özdemir, kızı Özgür Balakoğlu, oğlu Barış Balakoğlu, sanat camiasından arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazına katılan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sabahat Adalar, oyuncu Encüment Balakoğlu hakkında konuştu.

Tiyatronun büyük bir oyuncuyu kaybettiğini ifade eden Adalar, “Gerçek bir dil ustasıydı. O kadar iyi bir insandı ki, burada gördüğünüz çoğu insanla sahneyi paylaşmıştır. Kimseyi bir kez bile kırmadı, ağzından kötü bir söz çıkmadı çok üzgünüz” dedi.

Ercüment Balakoğlu’nun cenazesi kılınan namazın ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi. Ercüment Balakoğlu kimdir? 1937 yılında dünyaya gelen Ercüment Balakoğlu, sayısız sinema, dizi ve tiyatroda oynadı. Kaynanalar, Çocuklar Duymasın ve Papatyam gibi dizilerdeki oyunculuğun yanı sıra seslendirme yaparak da televizyon dünyasına büyük katkılarda bulunan sanatçı, çok sayıda etkinlikte çocuklar için çalışmalarda bulundu ve 2013'ten sonra İstanbul Temaşa Tiyatrosu kadrosunda yer aldı.

