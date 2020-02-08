Üsküdar’da restorasyonu tamamlanan Afgan Tekkesi hizmete açıldı

-Tekke

-Kurdele kesimi

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Üsküdar’da bulunan ve restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü, Afgan Tekkesi çalışmaların sonlanmasıyla hizmete açıldı. Tekke tasavvufi, eğitim, kültür ve bilim konularında vatandaşlara hizmet verecek. Üsküdar’ın Murat Reis Mahallesi Silahtar Bahçe sokakta bulunan, 18. yüzyılda inşa edilen Afgan Tekkesi, 2013 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilmek üzere çalışmalarına başlanmıştı. Afgan Tekkesi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tekke, tasavvufi olmak üzere eğitim, kültür ve bilim merkezi olarak yapılan açılışla birlikte hizmete açıldı. Restore edilen tekkenin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Marmara ilahiyat fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, Çinili Camii imamı Hafız Dursun Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

Çinili Camii İmamı Hafız Dursun Şahin’in Kur’an Tilaveti ile başlayan program açılış konuşmasıyla devam etti. Açılış konuşmasında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Afgan Tekkesinin bin 700’lü yılların sonunda yapıldığını belirterek, “Aslında burası sadece bir konaklama yeri değil bir irfan merkezidir. Misafirlerin burada hayatlarını dolu dolu, kültürü, kuşağı bu medeniyeti tanımaları adına yaşamlarını sürdürdükleri bir tekke bir medresedir. 200 küsur yıl önce yapılmış bu tekke malumunuz 1925’li yıllarda tekkeler kapatıldı, burası da kapandı. 42’de bu tekkenin tamamına yakını yandı. Tabii aradan geçen bir asır sonra, bu tekkeyi bir kültür sanat, eğitim merkezi olarak yeniden hizmete açmak, ihya etmek, burada gençlerin lisans ve lisansüstü eğitim alan gençlerimizin çocuklarımızın klasik okumaların yapılacağı, medeniyetimizin kodlarının daha iyi anlayabilecekleri bir anlayışla, bir heyecanla bir motifle burası adeta bir eğitim merkezi olarak yeniden hizmete açılıyor” dedi.

Yine açılış konuşmasında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bugün böyle bir açılışın inşallah güzel bir icraatın şahidi olmaktan son derece memnunum. O yüzden değerli Üsküdar Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir tarihi ve kültürel mirasın tekrardan yaşayan bir çevreye dönüştürülmesi son derece kıymetli. Ve tabi burayı bir kültür ve düşünce merkezi olarak klasik düşünce okuluna tahsis etmesi de ayrı bir güzellik” diye konuştu.

Açılış konuşmasının sonunda kurdele kesimi ile tekkenin açılış gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Mahir Ünal ile Başkan Türkmen ve beraberindekiler, hizmete açılan tekkeyi ziyaretçilerle birlikte gezdiler.



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