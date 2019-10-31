Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Üsküdar’da eski binada kısmi çökme

Üsküdar’da eski binada kısmi çökme

Çöken bina

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis 


- Üsküdar’da yoğun yağış nedeniyle eski bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Üsküdar’da eski bir binada, yoğun yağış nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Binanın çöken kısmı kaldırım ve sokak üzerine devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Binanın çöken kısmını yol üzerinden kaldırmak için itfaiyenin çalışması sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı