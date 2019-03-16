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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı - Binali Yıldırım - İSTANBUL

Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı - Binali Yıldırım - İSTANBUL

- Binali Yıldırım'ın konuşması - Açılış kurdelesinin kesilmesi - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Bugün artık sağlık sistemimiz dünyada başa güreşiyor. Herkes her hastanede hizmet alabiliyor. Sağlıkta öyle bir değişim yaşadık ki, 8 şehir hastanesi hizmete girdi"İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bugün artık sağlık sistemimiz dünyada başa güreşiyor. Herkes her hastanede hizmet alabiliyor. Sağlıkta öyle bir değişim yaşadık ki, 8 şehir hastanesi hizmete girdi." dedi.
Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, sağlığın insan için yapılan en önemli yatırım olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin de faydalı bir hizmet olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:"Sağlıkta yaptığımız hizmetlerin önemini de 17 yıl öncesini düşündüğümüzde anlıyoruz. Hastanelerdeki o uzun kuyruklar, rehin tutulan hastalar, çöp kutuları, koridorlarda ilaç kuyruğu bekleyen çaresiz insanlar. O günleri düşününce şimdi derin bir oh çekiyoruz. Nereden nereye gelindi. Karanlık koridorları olan hastanelerden, pırıl pırıl odaları olan otel konforunda ferah şehir hastaneleri. Bugün artık sağlık sistemimiz dünyada başa güreşiyor. Herkes her hastanede hizmet alabiliyor. Sağlıkta öyle bir değişim yaşadık ki, 8 şehir hastanesi hizmete girdi. Toplam 8 bin 358 yatakla hizmet veriyor. İstanbul 'da İkitelli Şehir Hastanesi de gelecek yıl hizmete girecek. Türkiye'nin en büyük hastanesini de İstanbul Anadolu Yakası Sancaktepe'ye yapacağız. 4 bin 200 yataklı bir şehir. Hayırlı uğurlu olsun."Binali Yıldırım, Türkiye'nin sağlık turizminde büyük bir mesafe kat ettiğini anlattı.Konuşmasında imar ve mülkiyetle ilgili problemlere de değinen Yıldırım, "Evini yapmış, tapusu yok, gaz bağlatamıyor. Evini yapmış, imara aykırılık var. Bu sorunu çözmek için el sıkışalım dedik. İmar barışını çıkardık. İmar barışı birinci adım. İkinci adım artık yapı kullanım ruhsatı, iflas ve mülkiyetle ilgili konular çözülecek. Herkes rahatça evinin sahibi olacak. Deprem dönüşümü gerekiyorsa bu da aynı şekilde yapılacak." diye konuştu.
Yıldırım, 14 gün sonra gönül belediyeciliği için Üsküdar'ın desteğini beklediğini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından merkezin açılışı, Yıldırım ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından yapıldı.

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