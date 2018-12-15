Uşakspor yeni hocasıyla çıkış arıyor

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- UŞAK



- TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden UTAŞ Uşakspor yeni hocası Bahri Kaya ile yarın oynayacakları Sarıyer maçının hazırlıklarını gerçekleştirdikleri antrenmanla sürdürdü. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off grubunda kalma iddiasını sürdüren kırmızı siyahlılar Hakan Şapçı’dan boşalan teknik direktörlüğe getirilen Bahri Kaya ile yeniden çıkış yakalama çabasında. Takımın başında çıktığı antrenman sonrası takımın genel durumunu ve yarın oynanacak olan Sarıyer karşılaşmasını değerlendiren Kaya, Hakan Şapçı’ya teşekkür ederek iyi karakterli bir ekip devraldığını belirtti.

Kaya, “Uşak’ta bulunmaktan çok memnunum. Uşak futbola ve başarıya aç, beklentili. Bu da istediğimiz sinerjiyi ve bir üst lige çıkmamız için gerekli desteği hissettiriyor. Hafta içinde yaptığımız toplantı ve antrenmanlarda takımın demoralize halinde çıkarak yeniden motive olması için gerekli görüşmeleri ve çalışmaları gerçekleştirdik. Devrenin son maçına ligin güçlü ekiplerinden Sarıyer ile oynayacağımız maç ile çıkacağız. Maçtan çok umutluyum. Oyuncularım da bu karşılaşmanın önemini ve kazanmamız gerektiğinin bilincinde. Bu maçın diğer bir önemi aradaki puan farkının açılmaması ve bizim play-off şansımızın devam etmesi için önemli. Ligin ikinci yarısına da hedeflerine ilerleyen Uşakspor’u hep birlikte izleyeceğiz” dedi.



