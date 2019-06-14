Uşak’ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

-Protokol üyelerinin gelmesi

-Vali Kocabıyık konuşmas

-Albay Baysal konuşmas

-Kamuflajlı askerlerden görüntü

-Eğitimli köpeklerden görüntü

-Çelenk sunulması



( UŞAK ) UŞAK



- Uşak’ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Kutlamalar ilk olarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Öğle saatlerinde ise Cuma namazından önce alay komutanlığı karşısındaki Yücetepe Camii'nde mevlit okutuldu ve lokma ikramı yapıldı.Ardından İl Jandarma Komutanlığındaki kutlamaya geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, okullarda gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödül verildi.

Etkinliklere Vali Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal ve protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan Kocabıyık, jandarmanın ülkedeki huzur ve güvenin tahsisindeki önemine vurgu yaparak, “Zaman mefhumu gözetmeksizin adaletli, sevgi ve merhametli, vatandaşlarımızı birleştirici ve kucaklayıcı güzide bir kuruluşumuzdur. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışan suç ve suçlularla mücadelede dünya çapında örnek olan jandarma teşkilatımız görevini fedakarca yerine getirmesi ile halkımızın güvenlik kuvvetlerine olan güvenini de arttırmaya devam etmektedir” dedi.

“Teşkilatımız ulusumuzun her zaman taktirini kazandı” Albay Baysal ise yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunmasında büyük bir görev icra ettiğini anımsatarak, “Milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Bizler vatandaşın bize olan güvenini perçinlemenin azim ve kararlılığı içindeyiz” diye konuştu.

Tören komutanlığın açtığı sergi gezildikten sonra kokteyl ile sona erdi. Öte yandan, törende eğitimli köpeklerin sunduğu kısa gösteri ise herkesin büyük beğenisini topladı.

