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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak’ta İzmir - Ankara karayolu kar yağışı nedeni ile yer yer trafiğe kapandı

Uşak’ta İzmir - Ankara karayolu kar yağışı nedeni ile yer yer trafiğe kapandı

UŞAK MERKEZ ARA YOLLAR VE KENTİN BELİRLİ YERLERİ KAR MANZARALARI

Karayolları İdari İzin Kış Lastiği Öğrenciler Kar Yağışı 

-D300 İZMİR - ANKARA KARAYOLU TRAFİĞİN KAPALI OLDUĞU BANAZ KIZILCASÖĞÜT MEVKİ

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak ve genelinde akşamüzeri başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, okulların tatil edilmesi öğrenciler tarafından mutlulukla karşılandı. Uşak ve çevresinde gün boyu yağan yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Aralıksız yağan kar nedeniyle İzmir - Ankara yolu D-300 üzerinde yer yer yol trafiğe kapandı. Özellikle Dumlupınar, Banaz, Derbent ve Kızılcasöğüt bölgesindeki rampalarda 2-3 km araç kuyruğu oluştu. Genellikle kış lastiği olmayan ve kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin karıştığı maddi hasarlı kazalarından dolayı trafik kilitlenme noktasına geldi. Uşak'ın bazı dağ köylerinde ise ulaşım kapanırken ekiplerin gerekli çalışmaları başlattığı öğrenildi. İl merkezlerinde belediyeler, ana yollarda karayolları ve trafik ekipleri yolların açık kalması için yoğun çaba harcıyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi beklenirken, sabah saatlerinde kar yağışının bitimiyle don olayının yaşanması bekleniyor. Diğer yandan Uşak Valiliği olumsuz hava koşullarını göz önünde bulundurarak il genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün ara verildiğini açıkladı.
Aynı zamanda çalışan hamile ve kronik hastalığını bulunan personeli de idari izin verildi.

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