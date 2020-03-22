Uşak’ta evlerinden çıkamayan yaşlılara yardım kolilerini polis götürdü

-Polis ekiplerin evden çıkılmaması anonsu yapmasından detaylar

-Ekiplerin eve gelişinden detay

-Polislerin yaşlı vatandaşa yardım kolisini teslim etmesinden farklı detaylar

-Yaşlı vatandaşın el sallaması

-Valilik ekiplerinin gıda kolisi dağıtımı

-Gülsüm Özdemir ile röp



( UŞAK )- Uşak Valiliği ve polisler yaşlılara gıda kolisi dağıttı UŞAK



- Uşak Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başlatılan hizmet kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek gıda kolisi yardımında bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından kentlerdeki idareciler tarafından yardım çalışmaları başlatıldı. Uşak Valiliği’ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların ikamet adreslerini tespit ederek gıda kolisi yardımında bulundu. Yetkililer tarafından evlerinden çıkamayan vatandaşların temel gereksinimleri başta olmak üzere gerekli yardımların yapılmaya devam edileceği kaydedildi. Kentte sokağa çıkma yasağının etkili olurken, emniyet ekipleri de yardıma ihtiyacı olan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla yoğun mesai harcadı. Korona virüs salgınından ve rahatsızlığından dolayı evinden çıkamadığını belirten Gülsüm Özdemir gıda yardımı yapılması üzerine mutlu olduğunu belirterek, “Sağ olun. Allah razı olsun. Bana yardım edenlere Allah da onlara etsin” şeklinde konuştu.

(MA-GC-



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