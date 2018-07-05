Uşak'ta Çölyak ve PKU hastalarına belediye desteği sürüyor

-ÇÖLYAK PKU EL ELE DERNEĞİ BAŞKANI ÖMRE ÜMRAN AYDIN KONUŞMASI

-UŞAK BELEDİYE BAŞKANI NURULAH CAHAN IN KONUŞMASI

-ÇÖLYAK PKU MUTFAĞINDAN ÇALIŞMA GÖRÜNTÜLERİ



( UŞAK ) UŞAK



- Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Çölyak ve PKU hastalarının mutfağına konuk olarak, desteklerinin artarak devam edeceğinin mesajını bizzat verdi. Çölyak ve PKU (Fenilketonüri) hastalarının dışarıda yemek ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına dikkat çekmek, çatısı altındaki insanlara sosyal aktivite ile moral olmak adına Uşak Çölyak ve PKU El Ele Derneği tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Çölyak ve PKU hastalarının tüketebileceği şekilde özel imal edilen undan gözleme ve helva yapıldı. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın konuk olduğu ve hastalara destek verdiği etkinlikte, hem çocuklar hem de aileleri eğlenceli vakit geçirdi. Sık sık çeşitli desteklerle çölyak ve PKU hastalarının yanında olan, dernek binasından tüketilecek gıdalara kadar imkânlar sunan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, şimdiye kadar olduğu gibi daima bir ve beraber olacaklarını belirtti.

Bu tür rahatsızlıkların etkilerinin en aza indirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Nurullah Cahan, “Burada da bazlamalar, katmerler, bükmeler yapılıyor. Onların tüketebileceği şekilde un desteği sağlıyoruz. Yine bir araya geldiğimiz derneğimizdeki mutfağın oluşumunda da desteklerimiz oldu. Bu rahatsızlığı yaşayan çocuklarımıza gıda desteğinde bulunduk. Ve desteklerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Onların dertleri bizim derdimiz demektir. Daima onların yanlarındayız.” dedi.

Kentte Çölyak PKU El Ele Derneği olarak 150 üyelerinin bulunduğunu ifade eden Dernek Başkanı Ömre Ümran Aydın ise, “Dışarıda yemek ve içmek durumumuz olmadığı için sağolsunlar Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’ın destekleriyle böyle bir mutfağa sahip olduk. Ben Belediye Başkanımıza tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu kadar aileye umut oldular.” açıklamasında bulundu. Başkan Nurullah Cahan daha sonra ailelerle sohbet ederek istişarelerde bulundu. (EÖ-MB-Y)

