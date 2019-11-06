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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak’ta cinayet zanlısı tutuklandı

Uşak’ta cinayet zanlısı tutuklandı

Adliyeden detay

Katil Zanlısı Kıskançlık Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 

-Zanlının çıkarılmasından detay

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan olayda katil zanlısı Yusuf K., tutuklanarak ceza evine gönderildi. Esentepe Mahallesi Dibek Çeşmesi mevkisinde meydana gelen olayda, Yusuf K., (60), N.H. (56) ve Aysun Yeşil (55) isimli kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Aysun Yeşil ölürken, N.H. ise ağır yaralandı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması ile olayın zanlısı Yusuf K., suç aletiyle kısa sürede saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf K., işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. (MA-GC-
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