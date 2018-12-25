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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Uşak’ta bu kez de Hizmet-İş’lilerin yüzü güldü

- Uşak’ta bu kez de Hizmet-İş’lilerin yüzü güldü

UŞAK BELEDİYESİ TAŞARON İŞÇİLERİ HİZMET-İŞ İMZA TÖRENİ AKM SALONU

İmza Töreni Belediye İşçisi Taşeron İşçi Toplu İş Sözleşmesi Müzakere 

-HİZMET İŞ SENDİKASI UŞAK ŞUBE BAŞKANI RECEP SORKUN KONUŞMASI
-UŞAK BELEDİYE BAŞKANI AVUKAT NURULLAH CAHAN KONUŞMASI
-HİZMET-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN KONUŞMASI
-TÖREN SONU GÖRÜNTÜLER

( UŞAK ) UŞAK

- Hizmet İş Federasyonu ile Uşak Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzaları atıldı. Türkiye’de bir ilk olan toplu iş sözleşmesi geçtiğimiz Cuma Uşak Belediyesi ile Hak İş’e bağlı Öz Orman İş Sendikası arasında gerçekleştirilmişti. Sözleşmenin ikinci aşaması Hizmet İş ile Uşak Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi gerçekleştirilerek bu kez de Hizmet İş’in sendika üyelerinin yüzü güldü. Daha çok işçiyi kapsayan imza törenine Uşak Belediye Başkanı Avukat Nurullah Cahan, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, müzakereci heyet, Hizmet İş Sendikası Uşak Şube Başkanı Recep Sorkun, UTAŞ Genel Müdürü Seyfullah Furtuna, Belediye Başkan yardımcıları ve Uşaklı işçiler katıldı.
Konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Başkan Cahan, konuşmasına törene katılan işçilerin alkışları ile başladı.
İmzayı sessiz sedasız atmak yerine işçilerle bir araya gelerek imza töreni düzenleyen Başkan Cahan büyük bir vefa örneği sergiledi ve büyük bir alkış aldı. Cumhuriyet tarihinde daha önce bir örneğini bulunmayan taşeron işçilerin sendikalaşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirildiğinin altını çizen Arslan, taşeronların belediye işçisi olarak bünyeye alınmasında Başkan Cahan’ın temel attığını belirtti.
Emek odaklı düşünerek bir reform gerçekleştiren Başkan Cahan’a teşekkürlerini sundu. (EÖ-GC-
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