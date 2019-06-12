Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak-Kütahya yolunda tehlike saçan araç

Uşak-Kütahya yolunda tehlike saçan araç

Tehlike saçarak seyahat eden çuval yüklü özel araç

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Sosyal Medya Trol 


- Uşak-Kütahya yolununda, yaklaşık 20 kilometre boyunca içi ve üzeri çuvallarla yüklü özel aracın tedbir almadan tehlike saçarak seyahat etmesi şaşkınlık oluşturdu. Dumlupınar'dan Kütahya istikametine seyahat eden bir vatandaşın görüntülediği ve büyük tepki toplayan görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyada birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan görüntü, Uşak-Kütahya yolunda atlatılan tehlikeyi gözler önüne serdi. İçi ve üstü çuvallarla dolu özel aracın yolun ortasından kontrolsüz gitmesi ve üzerindeki dolu çuvalların basit bir iple bağlanmış olması tepkilere neden oldu. (YD-EFE)
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı