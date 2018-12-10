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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uşak Ayakkabıcılar Çarşısı'na vali ziyareti

Uşak Ayakkabıcılar Çarşısı'na vali ziyareti

UŞAK VALİSİ FUNDA KOCABIYIK'IN AYAKKABICILAR ÇARŞISI ESNAFI ZİYARETİNDEN GÖRÜNTÜLER

( UŞAK ) UŞAK

Alışveriş Ayakkabıcı Beraberlik Girişimcilik 


- Uşak Valisi Funda Kocabıyık, şehir merkezinde hizmet veren esnaf ziyaretleri yaparken, biryandan sorunları dinledi vatandaşlarla da sohbet etti. Vali Kocabıyık kent merkezinde ilk esnaf ziyaretini, Uşak'ın en eski ve yerleşik esnafları arasında bulunan ayakkabıcılara yaptı. Kapalı pazar yeri mevkindeki ayakkabıcılar çarşısına gelişinde Vali Funda Kocabıyık’ı Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Çakır karşıladı. Vali Kocabıyık, ayakkabıcılar çarşısında iş yeri bulunan esnafı tek tek ziyaret ederek hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. Çarşıdaki kadın esnaflarla da ayaküstü sohbet eden Vali Kocabıyık alışverişe gelen vatandaşlar ve çocuklarıyla da yakından ilgilendi. Ayakkabıcılar çarşısı ziyareti sonunda esnafla çay içerek bir süre sohbet eden Vali Kocabıyık, ülkemizin geçmişten günümüze gelişme ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteren şehir esnafının köklü bir geleneğin içinden yetiştiğini, bugün de her türlü güçlüğe rağmen ayakta kalarak ülke ekonomisindeki önemini koruduğunu ifade etti.
Vali Kocabıyık, "Anadolu topraklarını kendine yurt edinmiş ve bu coğrafyada yüzlerce yıldır birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayan halkımız, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bugünlere gelmiştir. Gücünü enerjisini üretime, şehrinin ve ülkesinin kalkınmasına kullanan Uşaklı esnafımız da bu kültürün içinde yoğrulmuştur. Kıymetli esnafımızın her zaman yanındayız. Uşak şehri ilkleriyle bilinen, girişimcilik ruhuna sahip, sanayi ve ticarette başarılı vatandaşlarımızın şehridir. Esnafımızın, gerek büyük alışveriş merkezlerine gerekse internet üzerinden artan alışveriş tercihlerine karşı sıkıntılar yaşadığının farkındayız. Ancak esnafımızın dükkanlarındaki kaliteli ürünleri, uygun fiyatlarıyla daha da önemlisi güler yüzlü hizmetiyle sunması, onların tercih edilmesine katkı sağlayacaktır. Bu ziyaretlerimiz devam edecek, farklı alanlarda faaliyet gösteren esnafımızı ziyaret ederek moral verecek, onların karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olmaya çalışacağız. Çoğunlukla ayakkabıcı esnafımızın faaliyet gösterdiği bu çarşıda diğer iş yerlerini de ziyaret ettik, oda temsilcilerimizin ve esnafımızın sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum.” Vali Funda Kocabıyık'a ziyareti anısına ayakkabıcılar esnafı tarafından üzerinde kendi resmi bulunan çini tabak hediye edildi. (EÖ-GC-
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