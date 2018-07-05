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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Urumçi Katliamı, 9. yılında protesto edildi - İSTANBUL

Urumçi Katliamı, 9. yılında protesto edildi - İSTANBUL

- Protestodan görüntüler - Basın açıklamasının okunması - Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktıİSTANBUL (AA) - Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri, Urumçi Katliamı'nın 9. yılı nedeniyle Çin'i protesto etti.Tarabya Sahili'nde toplanan grup, pankartlar açarak Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürüdü.Burada grup adına basın açıklaması yapan Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, yaşanan katliam, baskı, zulüm, etnik aşağılama ve diğer bütün insan hakları ihlalleri ile ilgili uluslararası toplumda hiçbir adım atılmadığını savunarak, Çin'in, "Doğu Türkistan diasporası"nın talep ettiği araştırma ve soruşturmaya yönelik yeterli baskı oluşturulamamasından cesaret aldığını ifade etti.
Oğuzhan, Urumçi'de yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için, Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Türkiye, Türk - İslam dünyası, uluslararası insan hakları kuruluşları ve hür dünya devletlerini göreve davet etti.Basın açıklamasından ardından Çin Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakılacağı sırada polis ile grup arasında arbede çıktı. Grup yatıştırıldıktan sonra polis eşliğinde Çin Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı.Kuran'ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından grup dağıldı.Protestoya, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç ve Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican da katıldı.

Protesto Siyah Çelenk Basın Açıklaması Uluslararası Katliam 

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