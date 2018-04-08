Urfa’nın kurtuluşundan sonra çekilen ilk fotoğraflar

-Urfa’nın kurtuluşundan sonra çekilen fotoğraflar ilk kez sergilendi

-Vatandaşların ilgisi

-Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin açılış öncesi açıklaması

-İstiklal Madalyasından detaylar

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA ) -- ‘Urfa Kurtuluş Albümü Sergisi’ ilk kez görücüye çıktı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Urfa’nın kurtuluşu sırasında çekilen fotoğraflar ilk kez sergilendi. Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda, Urfa’nın kurtuluşu sırasında çekilen fotoğraflar arşivlerden alınarak il kez sergiye sunuldu. Belediye Başkanı Nihat Çitçi’nin açılışını gerçekleştirdiği sergi, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gösterildi. Urfalılar ilk kez gördükleri fotoğraflar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Açılışı yapılan sergide bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşu konulu fotoğraf sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Meslektaşım Müslüm Akalın’ın arşivinden ve diğer ona destek veren tüm ekibinin arşivinden Şanlıurfa’nın düşman işgalinden böyle bir geçmişine gideceğiz. 1920 ve öncesinde Şanlıurfa hangi karelerle kahramanlığını ve kurtuluşunu gösterdi ve bu cennet vatanı hangi mücadele ile emanet ettiler hep birlikte gezerek görmüş olacağız” diye konuştu.

Toplam 56 fotoğraftan oluşan sergideki bir çok fotoğrafın ilk defa gün yüzüne çıktığı belirtildi. İstiklal Madalyası da ilk kez görücüye çıktı Ayrıca Sergide Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun sembolü olan İstiklal Madalyası da ilk kez vatandaşlar tarafından görüldü.

Vatandaşların Urfa’nın gururu diye tanımladığı istiklal madalyasına ilgi yoğun oldu. (BB-LO-Y)

