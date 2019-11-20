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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ürdün Filistin Komitesi Başkanı'ndan Arap ülkelerine 'ABD'yle ilişkileri kesin' çağrısı (1) - AMMAN

Ürdün Filistin Komitesi Başkanı'ndan Arap ülkelerine 'ABD'yle ilişkileri kesin' çağrısı (1) - AMMAN

Ürdün Filistin Komitesi Başkanı'ndan Arap ülkelerine "ABD'yle ilişkileri kesin" çağrısı (1) - AMMAN

: - Ürdün Parlamentosu Filistin Komitesi Başkanı Yahya es - Suud ile röportaj AMMAN (AA) - Ürdün Parlamentosu Filistin Komitesi Başkanı Yahya es - Suud, Arap ülkelerini, İsrail işgalini destekleyen ABD ile ilişkileri kesmeye davet etti. Ürdünlü milletvekili Suud, AA muhabirine, ABD yönetiminin "İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Muhabir İsrail Milletvekili 

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