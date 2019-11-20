Ürdün Filistin Komitesi Başkanı'ndan Arap ülkelerine 'ABD'yle ilişkileri kesin' çağrısı (1) - AMMAN
Ürdün Filistin Komitesi Başkanı'ndan Arap ülkelerine "ABD'yle ilişkileri kesin" çağrısı (1) - AMMAN
: - Ürdün Parlamentosu Filistin Komitesi Başkanı Yahya es - Suud ile röportaj AMMAN (AA) - Ürdün Parlamentosu Filistin Komitesi Başkanı Yahya es - Suud, Arap ülkelerini, İsrail işgalini destekleyen ABD ile ilişkileri kesmeye davet etti. Ürdünlü milletvekili Suud, AA muhabirine, ABD yönetiminin "İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
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