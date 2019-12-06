- Ürdün'de İsrail karşıtı protesto

-Sokaklara dökülen protestocular



( AMMAN ) AMMAN



- Ürdün'de düzenlenen İsrail karşıtı eylemde Filistin’e destek sloganları atılırken, İsrail’in Ürdün Vadisi’ni egemenlik altına alma çabaları protesto edildi. Ürdün'ün başkenti Amman’da binlerce kişi Hüseyni Camii önünde Filistin'e destekle protestosu için toplandı. Eyleme katılanlar, Filistin mücadelesine destek sloganları atıp, İsrail’in Filistin mücadelesine karşı çabaları kınandı. Sokaklara dökülen göstericiler, İsrail’in Ürdün Vadisi’ni ele geçirme çabalarını ve Yüzyılın Anlaşmasını protesto etti. Ayrıca Filistinli esirlerin hapishanelerden çıkarılmasını talep eden göstericiler, İsrail’in ihlallerine Birleşmiş Miletler’in müdahale etmesini istiyor. Protestocular Ürdün’e İsrail-Mısır Barış Antlaşması iptal edilmesi çağrısında bulundu.



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