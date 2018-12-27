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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Ürdün'de Halk Tekrar Sokaklarda

- Ürdün'de Halk Tekrar Sokaklarda

Protesto detay

( AMMAN ) - Ürdün'de halk tekrar sokaklarda AMMAN

Bilişim Suçları Gelir Vergisi Bakanlık Hükümet Ünlüler 


- Yüzlerce Ürdünlü, Başbakanlık önünde toplanıp hükumetin istifasını istedi. Yaşam koşullarının kötüleşmesini protesto eden eylemciler, ekonomik ve siyasi reformların yapılmasını istedi. Ürdünlüler hayat pahalılığının artmasına yönelik yapılan reformlardan memnun kalmayarak tekrar sokaklara döküldü. Yüzlerce Ürdünlü başkent Amman’daki Başbakanlık binasının önünde toplanarak protesto düzenledi.
Daha fazla ekonomik ve siyasi reformların yapılması gerektiğini dile getiren eylemciler, yeni yürürlüğe giren gelir vergisinin ve bilişim suçları kanununun yeniden düzenlenmesini talep etti. Yolsuzlukla mücadelede ciddi adımlar atılması gerektiğine de değinen eylemciler, yeni kurulan hükumet aleyhine slogan attı. Hükumetin istifasını isteyen protestocular, artan borçluluk sorununu çözmek ve ekonomik sorunları ele almak için yeni bir hükümetin kurulmasını istediklerini ifade ettiler.
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