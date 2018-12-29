Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz, Irak'ta - BAĞDAT
: - Irak'ın başkenti Bağdat 'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binası - Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er - Rezzaz'ın gelişi ve karşılanması - Rezzaz ve Salih'in bir araya gelmesi - Ürdün Başbakanı Rezzaz'ın basın açıklaması yapmasıBAĞDAT (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere önceki akşam Irak'ın başkenti Bağdat 'a gelen Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er - Rezzaz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Ürdün Başbakanı Rezzaz, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.