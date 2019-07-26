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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Ünye'de beç tavuğu dağıtıldı - ORDU

Ünye'de beç tavuğu dağıtıldı - ORDU

- Ünye'de beç tavuğu dağıtıldı - Beç tavukları köylülere ücretsiz dağıtımı - Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım'ın konuşması - Yavi Mahalle Muhtarı Arslan Türk ile röportajÜnye'de beç tavuğu dağıtıldıORDU (AA) - Ünye ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadelede kullanılmak için beç tavuğu dağıtıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliği öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Yava Mahallesi'nde beç tavuğu dağıtımı gerçekleştirildi.
DKMP 11. Bölge Müdürlüğünce Yozgat Keklik Üretim Merkezi'nden getirilen 20 beç tavuğu, bahçelerinde beslemeleri ve doğaya salınmaması koşuluyla ücretsiz olarak mahalle sakinlerine dağıtıldı.Şubenin Ünye Şefi Saygın Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beç tavuklarının keneleri yemesi suretiyle KKKA hastalığıyla mücadelede kimyasal ilaç kullanılmadan önüne geçilmesinin planlandığını belirterek, "Bu yöntemin biyolojik olarak hastalıkla mücadeleye katkı sağladığı ve hastalığın yayılmasının önlediği biliniyor." dedi.
Mahalle Muhtarı Arslan Türk ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Mahallemizde üç yıl önce mahalle sakinimiz kene vakasından vefat etmişti. Bunun için de kurumlarımız kenesavar lakabıyla bilinen beç tavuğu getirdiler. Onları da vatandaşlarımıza dağıtıyoruz." diye konuştu.

Benin Hastalık Muhabir Kene Vakası Biyoloji 

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