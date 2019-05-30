Unutulmaya yüz tutmuş alevde cam boncuk yapımını yaşatmaya çalışıyorlar

-AÇIKLAMALAR



( SİNOP -ÖZEL) SİNOP



- Sinop’ta usta öğreticiler tarafından, unutulmaya yüz tutmuş alevde cam boncuk yapımı el sanatı yaşatılmaya çalışılıyor. Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Seda Karaarslan Demir unutulmaya yüz tutmuş alevde cam boncuk yapımını tekrar canlandırmaya çalıştıklarını söyledi.



Demir, “Biz öncelikle geleneksel sanatların önemine vurguda bulunuyoruz. Özellikle bu cam sanatı çok eski bir sanat. Unutulmaya yüz tutmuş yönü de var, geleneksek yönü de var. Modern ve endüstriyel yönü de var, istihdam oluşturan bir yönü de var. Bunların önemiyle başlayıp daha sonra daha sanatsal boyuta getiriyoruz işi. İşin tekniğinin yanı sıra kabiliyetlerini de ön plana çıkarabilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Bir proje olarak başladık bu işe dernek olarak. Bir yıl süren bu proje boyunca yaklaşık yetmişe yakın öğrenci aldık. Çoğunluğu ev kadınlarıydı ama arada engelli öğrencilerimiz de oldu, engelli bireylerimiz. Onlarla da çalıştık. Zaten projemizin hedef kitlesiydi öncelikli olarak ev kadınları ve engelli bireylerimiz. Proje bitişinden sonra tarih olarak bu yıl yine çalışmalarımıza değişik yaş gruplarından ve cinsiyet olarak erkek öğrencilerimiz de var. Öğrenmek isteyen herkese açığız. Geliyorlar sıcak alevde cam boncuk yapımını öğreniyorlar" dedi.

“Bu işi yapmaktan çok zevk alıyorum“ 70 yaşındaki Nermin Tansel alevde cam boncuk yapımının çok zevkli bir iş olduğunu belirterek, "Cam kursunu duyunca hemen geldim. Yaptığım ürünleri değerlendirmeye çalışıyorum. Alan oluyor, stantlarda satıyoruz. Ev hanımlarına buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Bu işi yapmaktan çok zevk alıyorum. Devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.



