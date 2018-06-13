Unutulan Osmanlı sanatı Hünerli Eller’de can buldu

-İpek kozasından ürün yapmaları

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Küçükçekmeceli kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri Hünerli Eller Çarşısı'nda satarak aile bütçelerine katkı sağlarken, unutulmaya yüz tutan Osmanlı el sanatı ipek kozası işlemeciliğine ise hayat veriyor. Küçükçekmece Belediyesi, Hünerli Eller Çarşısı ile Küçükçekmeceli ev hanımlarına istihdam sağlamaya devam ediyor. El emeği, göz nuru ürünlerini Hünerli Eller Çarşısı’nda satma imkanı bulan Küçükçekmeceli kadınlar, hem aile bütçelerine hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Unutulmaya yüz tutan Osmanlı el sanatı ipek kozası işlemeciliği, Küçükçekmece Belediyesi’nin ev hanımlarına istihdam sağlamak için açtığı Hünerli Eller Çarşısı ile hayat buldu. 1800’lü yıllarda Osmanlı hanımlarının aile büyüklerinin, sevdiklerinin fotoğraflarını taşıyan ipek böceği kozasından yapılan panolar Küçükçekmecelilerin duvarlarını süslüyor. Hünerli Eller Çarşısı’nda standı bulunan eski bankacı şimdilerde ev hanımı Hale Yiğittürk (49), ipek böceği kozasından panolar yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Küçükçekmecelilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Yiğittürk, tamamen doğal, organik olan ipek böceği kozasından panolar, yaka iğneleri, peçete halkaları, gelin buketleri, gelin taçları, broşlar, el buketleri ve terliklere aksesuarlar yapıyor. Osmanlı’da aile büyüklerinin resimlerini süslüyordu Unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı sanatının yeniden canlandırılması gerektiğini belirten Hale Yiğittürk, kendisine destek vererek sanatını yaşatma fırsatı sunan Küçükçekmece Belediyesi’ne ise şu sözlerle teşekkür etti: “Ben Atakent’te oturuyorum. Afişleri görünce müracaat ettim. 20 gündür de buradayım. Teşekkür ediyoruz, Bayanlar yaptıkları şeyleri sergiliyorlar. Burada birçok bayan arkadaşımız var. Yaptıklarını duyuran. Küçükçekmece Belediyesi’ne, Temel Karadeniz’e çok teşekkür ediyoruz” “Bir hafta da sürebilir bir ay da” İpek böceği kozasından bir tablo yapmanın çok da kolay olmadığını belirten Hale Yiğittürk, “Kesme teknikleri var. Parmak ütüsü de kullanılıyor. Kesim aşaması ile başlanıyor. Çok sertse katmanlarına ayırıyoruz, o da zor bir şey. Sonra şekil aşamasına geçiliyor. Ben nakış da kullanıyorum mesela panolarda. Bir ay da olabilir, bir hafta da olabilir. Ne kadar süreceği size bağlı” dedi.

Hem hasta oğluna bakıyor hem çalışıp para kazanıyor Kuafördü, oğlu hastalandı. İşini bırakmak zorunda kaldı. Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı ile tanıştı, hayatı değişti. Şimdi hem oğluyla ilgileniyor hem de Hünerli Eller Çarşısı’nda gazete kağıdından biblolar yapıyor; yaptıklarını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Serpil Meney 35 yaşında eskiden kuaförlük yapmış bir ev hanımı. Şimdilerde ise kendi işinin patronu. Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı ile tanıştı, hayatı değişti. Oğlu bronşit hastası olduğun için düzenli bir işte çalışamayan Serpil Meney, Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı ile hem oğluyla birlikte olup hem işinin başında duruyor. “Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkürler” Gazete kağıdından biblolar, şişelikler, peçetelikler, ekmek sepetleri, fincan saksılar, takılıklar, anahtarlıklar yapan Meney, “Kendim kuafördüm, çocuğum bronşit hastası olunca çalışmadım. Kuaförümü kapattım. Düşündüm evde ne yapabilirim diye. Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller çarşısındayız. Bize katkı sağlayanlara çok teşekkür ederim. Oğlumla beraber bir şeylerin mücadelesini veriyoruz. Hünerli Eller Çarşısı’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Gazete toplamda 4 işlemden geçiyor” Gazete kağıdından objeler yapmanın çok da zor olmadığını kaydeden Serpil Meney, “Önce gazetelerimi çubuk haline getiriyorum. Sonra bir aparatla yuvarlak yapıyorum. Sonra eteklerini oluşturuyorum silikonla yapıştırarak gidiyorum. Ondan sonra onu donduruyorum, bir tutkallama işlemim var. Boyuyorum ve takılarını takıyorum. Kimisine boncuklu sepetler yaptım, kimisine oduncu kimisine balıkçı yaptım. Çeşitli işlemlerden sonra en son vernikleme işleminde bitiriyorum. Toplamda üç, dört işlemden geçiyor” diye konuştu.

“Evde oturan kadınlara istihdam sağlayacağım” Meney, gelecek hedefinin ise işini ilerletip evde oturmak zorunda kalan tüm kadınları iş hayatına kazandırmak olduğunu ifade etti.

Meney, “Projelerim var. Böyle sargı işlerini ev hanımlarına verip onları ev yaşantısından kurtarmak amacım. Çoğu bayan işe gidemiyor, çalışamıyor, Evde yapmak için bir şeyler arıyor, Bu da onlar için çok güzel bir şey. Evlerine katkı da sağlayabilirler” dedi.



