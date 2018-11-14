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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ünlü Youtuber Emre Özkan son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü Youtuber Emre Özkan son yolculuğuna uğurlandı

Camiden detay

Kabristan Kız Arkadaş Baba Ocağı Cenaze Cenaze Namazı 

-Cenaze namazı
-Katılanlardan görüntüler
-Cenazenin gidişi
-Emre Özkan'ın fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Stüdyoda çıkan yangında hayatını kaybeden ünlü Youtuber Emre Özkan, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, Bağcılar'da Özkan'a ait müzik stüdyosunda çıkan yangında hayatını kaybetti. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın söndürüldükten sonra Emre Özkan ve kız arkadaşının cesetlerine ulaşıldı. Ünlü Youtuber Emre Özkan’ın cenazesi memleketi Samsun’un Havza ilçesi Arslançayır Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi.
Evinin önünde helallik alınan Emre Özkan’ın naaşı daha sonra Arslançayır Mahalle Camisi’ne getirildi.
Özkan’ın cenazesinde annesi Cemile, babası Mehmet, kardeşi Emirhan, arkadaşları ve akrabaları gözyaşlarını tutamadı. Emre Özkan’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının arından Arslançayır Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.
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