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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ünlü şarkıcı Fulden Uras duygu dolu anları yaşadı

Ünlü şarkıcı Fulden Uras duygu dolu anları yaşadı

Kelebek çocuklar videosunu izleyen Uras

Hastalık Akraba Evliliği Defile Akalan Şarkıcı 

-Uras Konuşma
-Uras yakın ve genel çekim

( MUĞLA ) MUĞLA

- Ünlü şarkıcı, aynı zamanda Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras katıldığı defilede duygu dolu anlar yaşadı. Kelebek hastası çocukların yer aldığı videoyu izlerken duygu seli yaşayan Uras, “Ramazan ayında çekilen bu videoyu izlediğimde hep duygulanıyorum, çok etkileniyorum ve göz yaşlarımı tutamıyorum.” dedi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde kelebek hastası çocuklar yararına defile düzenlendi.
Defilede modacı Yıldırım Mayruk ile Can Çapar'ın 2019 yaz koleksiyonları tanıtıldı. Siteler Mahallesi’ndeki bir otelde düzenlenen organizasyona ünlü sanatçı aynı zamanda Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras’ta katıldı.
Uras kelebek hastalığına yakalan çocukların yer aldığı video gösterisinde duygu dolu anlar yaşadı. Organizasyonda Fulden Uras bir konuşma yaptı. Ömrü yettiğince kelebek hastası çocuklar için mücadele etmeye devam edeceğini belirten Uras, “Ramazan ayında çekilen bu videoyu izlediğimde hep duygulanıyorum, çok etkileniyorum ve göz yaşlarımı tutamıyorum. Kelebek çocuklar, videoda gördükleriniz görmeye dayanabileceğiniz çocuklar. Dünyanın birçok ülkesinde hiçbir doktor bu konuda uzmanlık yapmamış. Hastalıkla ilgili daha yeni, yeni bir şeyler, araştırmalar yapılıyor. Genetik bir hastalık, ülkemizde de akraba evliliği çok olduğu için derneğimize ulaşmış 587 çocuğumuz var. 587 çocuğumuza biz her hafta kremleri, yapışmayan sargı bezleri gücümüz yettiğince yollamaya çalışıyoruz. Anneannemi ben şekere bağlı çok ağır yaralar ve kangrenle kaybettim. Ondan bir sen sonra da annemi kaybettim. Annem onların anneannesiydi, ben onların ablasıyım Allah bana nefes verdikçe, giden büyüklerim için, onların defterleri hep açık olsun diye ben bu çocukların yanında olmaya devam edeceğim. Biz birlikte güçlüyüz, biz birlikte o çocukların kanatlarına dokunabiliriz. Bizim çocukların çektiği çok ciddi açık yaraları var. En ufak bir enfeksiyonda kaybettiğimiz çocuklarımız var. Siz burada üç tanesini gördünüz, biz geçen sene 17 çocuğumuzu kaybettik. Bu çocukların hepsine ben dokunuyorum, hepsini kucağıma alıyorum. Her birinde korkunç bir acı yaşıyorum. Ama Allah kullarına dayanabilecekleri kadar acı verirmiş. Rabbime şükürler olsun, beni de böyle bir imtihana tabii tuttu, ben çok mutluyum onlarla. Ömrüm yettikçe onlar için koşmaya, mücadele etmeye siz dostlarla birlikte devam.” dedi.

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