Ünlü sanatçılar orman yangınlarından zarar gören alanlar için konser verdi

--İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması

--İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, yangın söndürme çalışmalarında emeği geçen belediye ekiplerine ve sanatçılara teşekkür konuşması

--Drone görüntüleri



( İZMİR ) - İzmir, orman yangınlarına karşı tek yürek- Ünlü sanatçılar, orman yangınlarından zarar gören alanlar için İzmir'de konser verdi İZMİR



- İzmir ormanlarının küllerinden yeniden doğması için dün düzenlenen “Orman İzmir” dayanışma konserine on binlerce kişi katıldı.

Kültürpark, İzmir’in tarihinde gördüğü en büyük konserlerden birine sahne oldu. Gece geç saatlere kadar süren konserde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu tablo İzmir’e bayram yaşattı” dedi.

İzmir, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar'da başladıktan sonra Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayarak 5 bin hektardan daha fazla bir orman alanını etkileyen yangının yaralarını birlikte sarmak için tarihi bir organizasyona imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir ormanlarını korumak için düzenlenen “Orman İzmir” dayanışma konseri kentin işgalden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümünde ikinci bir bayram yaşattı. “Orman olabiliriz” 9 Eylül’de İzmir’de noktalanan özgürlük mücadelesinin 97’inci yıl dönümünde dayanışma konseriyle İzmir ormanlarını koruyacak ve yeniden yeşertecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Tunç Soyer, “Bu şehrin belediye başkanı olarak, bugüne kadar birbirinden nefret eden iki ağaç hiç görmedim. Bir ormanın, diğerini katlettiğini hiç duymadım. Yeryüzünde, biz insanlardan başka birbirini esir eden canlılar olduğunu hiç işitmedim. Ağaçlar yapıyorsa, biz de yapabiliriz” diye konuştu.

İtfaiyeciler sahnede Başkan Soyer, konserde yangın söndürme çalışmalarında emeği geçen belediye ekiplerini de unutmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sosyal hizmet birimlerinden çalışanlar sahneye davet edildi. İzleyenler de belediye ekiplerini, "İzmir sizinle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşıladı. Başkan Tunç Soyer duygularını, “Bu tablo İzmir’e bayram yaşattı” sözleriyle ifade etti.

Umutsuzluğa yer yok İzmir’de 18 Ağustos Pazar günü başlayıp üç gün süren ve hepimizi derinden sarsan bir yangın yaşadık diyen Başkan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yangında 5 bin hektar, yani yaklaşık Karşıyaka ilçesi kadar bir alanı kaybettik. Fakat asla umutsuzluğa yer yok. İzmir’in doğasını korumak, ormanlarını geliştirmek için kararlıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangının yaralarını sarmak için sizlerle ortak hareket edeceğimiz bir çalışma başlattı. 30 Ağustos’ta, 'Gel, gör, koru' sloganıyla Menderes Efemçukuru Devedüzü mevkiinde 'Orman İzmir Buluşması'nı gerçekleştirdik. Bu buluşmanın ardından, bir ilke şahitlik ettik ve İzmir Büyükşehir Meclisi yanan orman alanında toplandı. Halkımızın görüş ve önerilerini dinledik, onlarla birlikte karar verdik.” Sanatçılara teşekkür 9 Eylül’ün bir asırlık ruhuna, birlik ve beraberliğimizin kayıtsız şartsız tecellisine, her zaman olduğu gibi bugün de çok ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Soyer, kampanyaya destek veren tüm sanatçıları sahneye davet ederek, “Ülkemizin her yerinden yüreği İzmirlilerle birlikte atan herkese ve müziğiyle bu dayanışmayı daha da büyüten tüm sanatçı dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onlar olmasa, şüphesiz böyle özel bir geceyi gerçekleştiremezdik. Ormanlarımız için tesis ettiğimiz eşsiz birlikteliğin devam etmesi ümidiyle, hepinize en kalbi şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Gelir, ormanlara İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği dayanışma konserinde Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Edis, Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent sahne aldı. Ünlü sanatçıların ve on binlerce İzmirlinin desteği ile düzenlenen konserden elde edilen gelir, İzmir ormanlarının korunması için yapılacak çalışmalarda kullanılacak. (CA-NT-Y)