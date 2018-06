Ünlü sanatçılar Hayvana Şiddete isyan etti

-Doğal Yaşamı Koruma Ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Vahit Çelik Açıklama

-Oyuncu Ayça Varlıer röp

-Oyuncu Özge Özpilinçi röp

-Genel, detay



( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA



- Bodrum’da avukatlar, hayvanseverler ve sanatçılar Sapanca'da bacakları ile kuyruğu kopuk bulunan ve tedaviye alındığı veteriner kliniğinde ölen yavru köpek için basın açıklaması yapıp, suç duyurusunda bulundu. Basın açıklamasına katılan Ünlü sanatçı Özge Özpirinçci ise hayvana yönelik şiddetle ilgili yasal adımlar atılması gerektiğini ifade ederek devletten yardım istedi. Bugün öğle saatlerinde Bodrum Adliyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına avukatlar ve hayvanseverlerin yanı sıra ünlü sanatçılar Özge Özpirinççi ve Ayça Varlıer de katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma Ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Vahit Çelik, “Biz hayvanseverler ve yaşam hakkı savunucuları, Sapanca'da ormanlık alanda hunharca kolları, bacakları, kuyruğu kesilerek ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden yavru köpek için tek yürek olarak burada toplandık. Avukatı, sanatçısı, siyasetçisi, kadını, çocuğu, yaşlısı-genci ile toplumun her kesimini derinden sarsan bu cinayet, ne yazık ki hayvanlara karşı yıllardır aralıksız ve dozu artırılarak uygulanan: bizlerin de her fırsatta dile getirdiği zulmün bir sembolü haline geldi. Biz tüm hayvanların haklarının savunucusuyuz ve her hayvan hakkı ihlalinin karşısındayız.Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağımız hayvan dostumuzun hesabını adalet önünde sormak üzere, tüm yaşam hakkı savunucuları olarak suç duyurunda bulunacağız. Olayın, gösterilen faillerinden ziyade gerçek katilleri bulununcaya dek takipçisi olacağız. Bunun için duyarlı halkımıza söz veriyoruz. Öncelikle (bizlere göre henüz Faili belli olmayan) bu cinayeti ve sorumlularını. şiddetle kınıyoruz!” ifadelerini kullandı. Artık bu canileri parmaklıklar arkasına göndereceğiz Basın açıklamasına katılan ünlü oyuncu Ayça Varlıer, Özge Özpirinçci ve Aslı Tandoğan ile birlikte kurdukları Bana Göz Kulak Ol - Duyarlı Yaşam Derneği’nin açıklamasını okudu. Varlıer, “Artık bu çığlığa bir son vermemiz lazım. Çaresiz olan bu hayvanların sessiz çığlığına bir son vermemiz lazım. Bizler birlik oluyoruz ve tüm Türkiye ayağa kalkıyor. Artık bu canileri parmaklıklar arkasına göndereceğiz.” dedi.

Ünlü sanatçı Özge Özpirinçci ise hayvana yönelik şiddetle ilgili yasal adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak “Maalesef havyaya yapılan şiddet, sadece hayvana şiddet olarak kalmıyor. Bunun bir sonraki aşaması çocuk, bir sonraki aşaması kadın. Yani kısacası bu toplumsal şiddet ve kaosa doğru gidiyor. Bu noktada bizim bireyler olarak, sivil toplum kuruluşları olarak yapabileceğimiz şeyler maalesef sınırlı. Bu noktada biz devlet büyüklerinden, siyasilerden, hukukçulardan destek almak zorundayız. Fakat elimiz kolumuz bağlı olduğu sürece insanlar birbirlerini cezalandıramaz. Toplum eğer kendi içinde birbirlerini cezalandırmaya başlarsa o zaman kaos oluşur. Bu noktada bizim tek dayanağımız adalet, hukuk, sistem. Devlet büyüklerimizin artık kesinlikle harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Daha sonra tekrar söz alan Ayça Varlıer, “Yoksa sokakta süper kahramanlar oluşacak. Gece çıkan süper kahramanlar olabilir bu gidişle. Bir tek hayvanlar için değil, çocuklar için, insanlar için süper kahramanlar.” dedi.