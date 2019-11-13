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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ünlü sanatçılar 11 milyon fidan klibinde buluştu

Ünlü sanatçılar 11 milyon fidan klibinde buluştu

Klipten görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Lyon Efes 


- Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '11 Kasım'da 11 milyon fidan' sloganıyla başlattığı 'Geleceğe Nefes' kampanyasına sanatçılar, ‘Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca’ şarkısıyla destek oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '11 Kasım'da 11 milyon fidan' sloganıyla başlattığı 'Geleceğe Nefes' kampanyasında Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluştu. Dünyanın en büyük ağaçlandırma projesine sanatçılar da ‘Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca’ şarkısıyla destek oldu. Poll Production by Polat Yağcı proje önderliğinde hazırlanan şarkıyı Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç seslendirdi. ‘Daha Yeşil Bir Türkiye’ için hazırlanan şarkının aranjörlüğünü Ceyhun Çelikten üstlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı fidan dikme etkinliğinde Erdoğan, 11 Kasım'ın ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak ilan edildiğini açıkladı.
(EE-E)
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