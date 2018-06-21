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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ünlü sanatçı silahlı pusuda kurşunların hedefi oldu: 2 ölü, 4 yaralı

Ünlü sanatçı silahlı pusuda kurşunların hedefi oldu: 2 ölü, 4 yaralı

-Olay yeri

Gece Kulübü Eğlence Mekanı Polis Ekipleri Kontrol Noktası Saldırı 

--İncelemeler
--Sanatçının klipleri

( MUĞLA )- Dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nda bir eğlence mekanı sahibine kurulan silahlı pusuda ünlü sanatçı Hacer Tülü hayatını kaybetti. MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanı sahibine kurulan pusuda, silahlardan çıkan kurşunlar ünlü sanatçı Hacer Tülü ile birlikte 6 kişiye isabet etti. Hacer Tülü ve eğlence mekanı sahibi Mehmet Ali Sürensoy’un hayatını kaybettiği saldırının 4 faili, Manisa’da yakalandı. Olay, Bodrum’un dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nda bulunan bir eğle mekanı ölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adnan Menderes Caddesinde bulunan eğlence mekanının önüne park ettikleri otomobilin içerisinde pusuya yatan 4 şüpheli, Barlar Sokağı’nda eğlence mekanı işleten Mehmet Ali Sürensoy gece kulübüne girdiği sırada rast gele ateş açmaya başladı.
Şüphelilerin kullandığı silahlardan çıkan onlarca kurşun Mehmet Ali Sürensoy’un yanı sıra sanatçısı Hacer Tülü (40), Servet K. (52), Cesur A. (40), Kaan M. (23) ve Onur S’ye isabet etti. Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarda çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan eğlence mekanı sahibi olan Mehmet Ali Sürensoy ile sanatçısı Hacer Tülü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerindeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit ederek takibe aldı. Saldırganlar, Manisa il girişindeki polis kontrol noktasında polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan diğer k kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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