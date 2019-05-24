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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Ünlü oyuncunun kardeşini evden itfaiye kurtardı

Ünlü oyuncunun kardeşini evden itfaiye kurtardı

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Kız Kardeş Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Merdivenle camdan girmeleri
-Polis ve sağlık ekipleri
-Evden çıkarılması
-Ambulansa bindirilmesi

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Ünlü oyuncu Cihat Tamer’in kız kardeşi evinde bulunan banyoda düşerek baygınlık geçirdi. Kendisine ulaşamayan komşularının haber vermesiyle eve gelen sağlık ve polis ekipleri eve giremeyince devreye itfaiye girdi. Camdan giren itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla kurtarılan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Olay Bakırköy Ataköy 1. Kısımda meydana geldi. İddiaya göre, ünlü oyuncu Cihat Tamer’in kız kardeşi Ayşe İnci Ergüven yaşadığı evin banyosunda henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek baygınlık geçirdi. Kendisinden bir süre haber alamayan komşuları Ergüven’in hayatından endişe ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler yaşlı kadının banyoda kilitli olduğunu fark etti. Kapının hemen arkasında olan kadının bulunduğu yere giremeyen ekipler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri banyoda bulunan camdan içeriye girdi ve kapıyı açtı. Bunun üzerine ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ergüven Ambulans ile Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (MB- ÖY-
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