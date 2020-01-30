Ünlü oyuncular 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne hayran kaldı

-VATANDAŞLARIN İLGİSİ

-MÜZEYİ GEZMELERİ

-HAYRAN KALMALARI

-BİLGİ ALMALARI

-PARA BASMALARI

-BAŞKANIN VE DİĞERLERİNİN KONUŞMASI SIRAYLA



( BURSA )- Müzeyi hayranlıkla sanatçılar, para basmayı da ihmal etmedi BURSA



- Bursa’ya gelen Hakan Ural, Seda Akgül, Wilma Elles ve Özlem Yıldız, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi. Ünlü sanatçılar, müzede akçe basmayı da ihmal etmedi. Bursa’nın fethiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş hikâyesinin anlatıldığı müzeyi gezen Hakan Ural, Seda Akgül, Wilma Elles ve Özlem Yıldız’a Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’da eşlik etti. 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezen sanatçılar, gördükleri manzara karşısında çok etkilendi. İstanbul’dan gelen misafirlerine bilgiler veren Mustafa Dündar, Fetih Müzesi’nin dünyanın en büyük tam panoramik müze olduğunu söyledi.



42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesinin de yine Fetih Müzesi’ne ait olduğunu ifâde eden Başkan Dündar, “Fetih Müzesi, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşâ edildi. Kubbe kısmı 6 ayak üzerine oturtuldu. Bunlar, Bursa’da metfun 6 padişahı simgeliyor. Kubbenin altındaki amfi sahne aynı zamanda 1000 kişilik gösteri merkezi olarak kullanılıyor” dedi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin 2018 yılında hizmete girdiğini belirten Dündar, “110 farklı ülkeden ziyaretçi ve 730 bin kişiyi ağırladı. Misafirlerimizde İstanbul’dan kalkıp buraya geldi. Herkesin ilgi ile gelip gördüğü müzeyi gezmek istemişler. Bizler de onlara refakat ettik. Umarım beğenmişlerdir. Buraya ziyaretlerin her geçen gün arttığını görüyoruz. Dünya bunu keşfetmiş. Dolayısıyla bizim insanımızın da keşfetmesi gerekiyor” diye konuştu.

Müzeye ayak basmalarıyla vatandaşların ilgi odağı olan sanatçılar bol bol fotoğraf çekilirken, 10 bin figürün yer aldığı kubbe bölümüne çıktıklarında ise gözlerine inanamadı. Yürüyen merdivenden çıktıklarında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Wilma Elles ve Özlem Yıldız ise çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Müzenin hediyelik eşya bölümüne geçen sanatçılar, sırayla hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı’nın ilk akçesinden bastı. Hakan Ural, “Şehirlerimizin tarihlerine bağlı olarak insanlarımızın bilgilerini sıcak tutacak yapıların olması insana hizmettir. Bu çalışmayı başarıyla oluşturan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir iş çıkarmışlar. İnsanlar çocuklarıyla zaman geçirirken, Bursa’nın tarihini yaşayarak öğreniyor. Büyük bir emek var. Anlatmak ile bitmez. Gelip yaşamak gerekiyor” dedi.

Wilma Elles ise, “Bu müzede 690 yıl geriye dönerek zaman yolculuğuna çıkmış gibi oldum. Çocukların tatillerinde burayı tercih ettiğini görüyorum. Öğrenciler aileleriyle birlikte burada olması gerekiyor. Kubbeye çıktığımız zaman benim kalbim duracak gibi oldu. İnanılmaz bir huzur geldi. O yıllarda yaşamayı tabii ki isterdim” şeklinde konuştu.

Özlem Yıldız ve Seda Akgül ise, “Görmeyenlere muhakkak tavsiye edeceğim. Mutlaka görülmesi gereken güzellikte bir yer olmuş. 3 boyutlu, bambaşka bir dünya. Sesler ve figürlerin arasında bu anı yaşamak değil, o zamanda kalmak istedim” dedi.





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