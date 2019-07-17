Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ünlü oyuncu Tahsin Taşkın'ın motor tutkusu

Ünlü oyuncu Tahsin Taşkın'ın motor tutkusu

Oyuncu Tahsin Taşkın’la röp.

Özgürlük Çağa Basın Mensupları Tiyatro Oyuncusu 

-Tahsin Taşkın’ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
-Taşkın’ın motorla poz vermesi
-Genel detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Taksim'de motorcu arkadaşı ile buluşan ünlü oyuncu, vatandaşların ilgi odağı oldu- Arkadaşının lüks motoruyla poz veren Taşkın’dan sürücülere önemli mesaj İSTANBUL

- Taksim Meydanı’nda motor tutkunu bir arkadaşıyla buluşan sinema ve tiyatro oyuncusu Tahsin Taşkın vatandaşların ilgi odağı oldu. Arkadaşının motoruyla poz vermeyi de ihmal etmeyen sanatçı motorculara dikkatli sürmeleri konusunda çağrıda bulundu. Sinema ve tiyatro oyuncusu Tahsin Taşkın, Almanya’dan motoruyla gelen bir arkadaşıyla Taksim Meydanı’nda bir araya geldi. Karşılarında ünlü oyuncuyu gören vatandaşlar da fırsatı değerlendirerek kendisiyle bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşların fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen ünlü oyuncu arkadaşının motoruyla da basın mensuplarına poz verdi. Motosiklet ve uçağa özel bir ilgisinin olduğunu belirten Tahsin Taşkın, “Aslında kullanmayı bilmiyorum. Ancak büyük bir tutku kendisi. Motorlara ve uçakları özel bir ilgim var. Bunların ikisinde özgürlük var. Dertlerinden soyutlanıp önüne bakıyorsun. Annem bizi çok titiz büyüttü. Bir şey olacak diye motor sürmeyi bile öğrenemedik. Biz de başka işlere yöneldik. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz kendi alanımızda’’ ifadelerini kullandı. Motosiklet sürücülerine de dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Taşkın, “Buradan gençlere de sesleniyorum. Motor kullanırken, çok hız yapmasınlar. Kazalara sebep olabiliyorlar. Allah göstermesin kazalar ölümle sonuçlanabiliyor’’ diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı