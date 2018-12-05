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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ünlü oyuncu Sean Penn, İstanbul'da

Ünlü oyuncu Sean Penn, İstanbul'da

- Ünlü oyuncu Sean Penn'in Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gelişi - Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin belgesel hazırlayacağı belirtilen ünlü ABD'li aktör Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda çekim yaptıİSTANBUL (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlayacağı kaydedilen ABD'li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı.Ünlü aktör Sean Penn, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne, korumaların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir ekiple geldi. Polis bariyerlerinin ardından bir süre görüntü alan Sean Penn, daha sonra konsolosluk konutunun önüne gelerek, burada da görüntü aldı.Ünlü oyuncu bölgede, ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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