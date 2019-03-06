Ünlü oyuncu Hikmet Karagöz Taksim'de yürüyen merdivenden düşerek yaralandı

-vatandaşlar yardım ederken görüntü

-ilk müdahale yapılırken görüntü

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Ünlü oyuncu Hikmet Karagöz'ün yürüyen merdivenlerde zor anları İSTANBUL



- Bir süre önce felç geçiren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz, Taksim Metrosuna binmek için yürüyen merdivenlerden inerken düştü. Kaşından ve yanağından yaralanan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar, koştu. Olay, Beyoğlu Taksim Metrosunun yürüyen merdivenlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metroya binmek için yürüyen merdivenlerden inmeye çalışan ünlü oyuncu, bu sırada takılarak düştü. Karagöz, kaşından ve yanağından yaralandı. Daha önce felç geçiren Karagöz, ayağa kalkmakta zorlanınca sağlıkçı olduğu öğrenilen bir vatandaş ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu Karagöz, diğer vatandaşların da yardımıyla, hava alması için metro istasyonundan dışarı çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından ünlü oyuncu ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

