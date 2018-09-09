Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Ünlü manken Akdamar Adası’nda

Ünlü manken Akdamar Adası’nda

Drone görüntüsü

Dinler Manken Kullar 

-Özay'ın açıklamaları

( VAN )- Tuğba Özay’dan ‘Van Denizi’ önerisi VAN

- Bir dizi etkinliğe katılmak üzere Van’a gelen ünlü manken Tuğba Özay, tarihi Akdamar Adası’nı ziyaret etti. Dün bir açılış programına katılmak üzere Van’a gelen ünlü manken Özay, adada bulunan Akdamar Kilisesi'nde düzenlenen Ermeni ayinin ardından adayı gezdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özay, Van Gölü’nün isminin değiştirilerek, ‘deniz’ olarak anılmasını önerdi. Daha önce Van’daki köy okullarına destek amaçlı bir kez geldiğini ifade eden Özay, “Aradan 2 sene geçti. 2 sene sonrası bir açılış için geldim. Dün açılışımızı yaptık bugün de İstanbul’a dönmedim. Özelikle Akdamar Kilisesi’ni ziyaret etmek istedik. Çok da duygu yüklü bir güne denk geldik. Dillerin, dinlerin kardeşliğinin tekrar tekrar anımsatıldığı güzel bir gün. Bu benim için de güzel bir tesadüf oldu” dedi.
Van’ın harika bir yer olduğunu dile getiren Özay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin her yeri çok güzel. Ben çok sıklıkla Doğu ve Güneydoğu illerine ziyaretlerde bulunan bir insanım. Her zaman ‘Güneş doğudan yükselir’ diyoruz. Bu güneşi hiçbir zaman söndürmeyelim. Her zaman sevgiyi, barışı, kardeşliği ön planda tutup, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında her dilden, her inançtan insanlar, kardeşçe yaşasınlar diye umut ediyorum.”
İlgili Foto Galeriler
Haydarpaşa Garı'nda tesettür defilesiHaydarpaşa Garı'nda tesettür defilesi
Üniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladıÜniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladı
Manken Olduğuna Kimse İnanmıyor!Manken Olduğuna Kimse İnanmıyor!
Sosyal Medyayı Sallayan Rus 'Daria Konovalova'Sosyal Medyayı Sallayan Rus 'Daria Konovalova'
Shakira konseri öncesi Boğaz gezisi yaptıShakira konseri öncesi Boğaz gezisi yaptı
Aşkın İlk FotoğrafıAşkın İlk Fotoğrafı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı