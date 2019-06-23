Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, oyunu kullandı

-Oyunu kullanması

-Okuldan ayrılması



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş’ta bulunan Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullandı. Ceyhun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Kimliğini göstererek görevlilerden oy pusulasını alan Ceyhun Yılmaz kabine girerek oyunu kullandı. Pusulanın bulunduğu zarfı 1336 numaralı sandığa atan Yılmaz, görevlilere iyi çalışmalar dileyerek okuldan ayrıldı.

