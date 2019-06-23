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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, oyunu kullandı

Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, oyunu kullandı

Ceyhun Yılmaz’ın sandığa gelmesi

Oy Pusulası Komedyen 

-Oyunu kullanması
-Okuldan ayrılması

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş’ta bulunan Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullandı. Ceyhun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Kimliğini göstererek görevlilerden oy pusulasını alan Ceyhun Yılmaz kabine girerek oyunu kullandı. Pusulanın bulunduğu zarfı 1336 numaralı sandığa atan Yılmaz, görevlilere iyi çalışmalar dileyerek okuldan ayrıldı.
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