Ünlü iş adamı Burhan Silahtaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

-Tabutun omuzlanması

-Taziyelerin kabulu

-Namazdan detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ünlü iş adamı Burhan Silahtaroğlu, Şakirin Camiinde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Silahtaroğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında defnedildi. Ünlü iş adamı Burhan Silahtaroğlu 87 yaşında hayata veda etti. 1970’lerde ticarete başlayan ve birçok farklı dallara yönelen turizmci Silahtaroğlu, Türkiye'de turizm alanında uzun yıllar çalıştı. Burhan Silahtaroğlu’nun oğlu Atilla Silahtaroğlu cenazede taziyeleri kabul etti. Burhan Silahtaroğlu için Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Silahtaroğlu’nun ailesi, yakınları ve iş dünyasından isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burhan Silahtaroğlu Şakirin Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.





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