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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Ünlü dizi oyuncusu Taksim’de polis kontrolüne takıldı

Ünlü dizi oyuncusu Taksim’de polis kontrolüne takıldı

Polisin Uğur Yıldıran ile fotoğraf çektirmesi

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-Uğur Yıldıran’ın otomobile binerek ayrılması

( İSTANBUL - ÖZEL)- Ünlü oyuncunun burnundaki yara dikkat çekti- Çukur dizisinin Kemal’i Taksim’de polis kontrolüne takıldı İSTANBUL

- Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uğur Yıldıran Taksim’deki Kurt Kapanı-19 uygulamasında polis kontrolüne takıldı. Yıldıran’ın burnundaki yara dikkat çekti. Emniyet güçlerince il genelinde gerçekleştirilen Kurt Kapanı-19 uygulaması kapsamında polis Taksim’de şüpheli araçlar üzerinde denetleme yaptı. Uygulama esnasında durdurulan bir otomobilin içerisinden Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran çıktı. Ünlü oyuncunun içinde bulunduğu araç üzerinde yapılan aramanın ardından polis ekipleri, Çukur dizisinin Kemal karakteri Uğur Yıldıran ile fotoğraf çektirdi. Yıldıran’ın burnundaki yara dikkat çekti Polisin kendisiyle fotoğraf çektirmesinin ardından otomobile binen ünlü oyuncunun burnundaki yara bandı gözlerden kaçmadı. Yıldıran “Burnunuza ne oldu?” sorusuna, “İş kazası” şeklinde yanıt vererek arkadaşının kullandığı otomobille oradan ayrıldı.
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